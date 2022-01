Helidon Bushati tërhiqet nga posti i drejtuesit politik të PD për qarkun e Shkodrës.

Deputeti demokrat zgjodhi ta bëjë publik këtë vendim nëpërmjet një statusi në Facebook ndonëse ai shkruan se këtë gjë ia ka bërë të ditur drejtuesve të selise blu.

Pas një reflektimi të thellë rreth situatës politike dhe zhvillimeve në PD, kam marrë vendimin për t’u tërhequr nga roli i Drejtuesit Politik për Qarkun e Shkodrës. Këtë qendrim, e kam komunikuar me drejtuesit e PD, përpara kësaj shpallje. PD po kalon momente të vështira por unë jam i bindur se demokratet do të dinë të bashkohen shpejt, e të ringrihen së bashku. Çfarë i afron sot anëtarët e familjes sonë të madhe politike me njëri-tjetrin është shumë më e madhe se ajo që i ndan, dhe sidomos nevoja jetike që ka vendi për një përballje të fortë me regjimin e mandatit të tretë.

Bushati shpjegon arsyen e marrjes së këtij vendimi.

Mendoj se me këtë tërheqje timen, krijohen mundësi për energji dhe impulse që do t’i shërbenin PD me synim përbashkimin. E po ashtu, hapen shanse për promovimin e emrave të rinj. Do të vazhdoj padyshim të jem përfaqësues dhe deputet i Partisë Demokratike dhe do të mbroj deri në fund interesat e qytetarëve të Shkodrës e në veçanti të mbështetësve tradicionalë e historikë të së djathtës. Ndihem çdo ditë i bekuar nga përkrahja që kam marrë dhe marr prej tyre. Dua të falenderoj përzemërsisht, të gjithë banorët e qarkut Shkodër, demokratët e palodhur, drejtuesit e strukturave dhe bashkëpunëtorët e mi të afërt për besimin dhe mbështetjen e pakursyer përgjatë këtij rrugëtimi. Një besim që do bëj gjithçka për ta shpërblyer. Asnjë post, përgjegjësi e karrierë, nuk vlen sot më shumë se sa analiza, dhe shikimi në sy e me përulësi i realitetit. Për PD dhe interesat e saj, nuk është hera e parë që unë bëj një hap të tillë, duke lënë në plan të dytë ambicien personale. Bindja ime e palëkundër është se PD dhe demokratët e meritojnë të japësh për ta.

Doreheqja e Helidon Bushatit vjen ne nje kohe qe Shkodra po pergatitet per zgjedhjet e pjesshme lokale te 6 marsit, nje tjeter shqetesim ky per Lulzim Bashen i cili nuk do te kete perballe vetem kandidatin e Rames por edhe te Berishes.

/a.r