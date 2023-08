Prej shumë kohësh është përfolur në mediat rozë se Donaldi dhe Bora do e kthejnë historinë e tyre të dashurisë në njê film (ose serial), madje janë ndarë edhe detaje nga filmi (me ose pa baza), megjithatë konfirmimi zyrtar nga çifti për projektin që do e shohim së shpejti në kinema ma ardhur vetëm sot.

Nëpërmjet një video-je në Instagram, çifti ka bërë me dije emrin e filmit, “5 herë jo”, kohën kur do publikohet në kinema, në dhjetor të 2023, ndërsa bëjnë me dije se kanë punuar 1 vit për filmin dhe xhirimet kanë mbaruar, teksa me gjasë projekti është në post-produksion.

Ata e quajnë këtë eksperiencë si një rrugëtim të ri, të mbushur plot me “emocione dhe intriga”, ndërsa nuk harrojnê të falenderojnë edhr bashkëpunëtorët, ndërsa sa i takon historisë së filmit, Bora përpiqet ta tregojë por nuk mundet, edhe pse e marrim me mend që është dashuria e tyre.