Instituti i Ndërtimit, i cili është institucioni që bën vlerësimin dhe ekspertizën teknike për sigurinë e një ndërtese që konsiderohet e dëmtuar, dhe që ka vlerësuar të gjithë pallatet pas tërmetit të 26 nëntorit 2019, ka rikonfirmuar nëpërmjet një shkrese që mban datën 15 dhjetor 2022, se Pallati Nr.4 në rrugën “Myslym Keta” në Tiranë, paraqet rrezik të lartë për banorët dhe duhet shembur.

Nisur nga pretendimet e disa familjeve që banojnë në pallatin në fjalë, Bashkia e Tiranës, në një shkresë drejtuar së fundi kreut të Institutit të Ndërtimit, Artan Shkreli, ka kërkuar një rikonfirmim të Oponencës Teknike, të kryer nga ky institucion që në vitin 2020, e cila ka dalë në përfundimin se pallati është i pabanueshëm për shkak të dëmtimeve të rënda në strukturë.

Në përgjigje të shkresës, Instituti i Ndërtimit që sot drejtohet nga ish zëvendësministri i Infrastrukturës dhe Energjisë në qeverisjen socialiste dhe ish këshilltari i Kryeministrit, Edi Rama, Artan Shkreli, e rikonfirmon oponencën e vitit 2020.

“Në bazë të kërkesës suaj, Nr. 44366 Prot, datë.15.12.2022, protokolluar me tonën me Nr.2212 Prot, datë.16.12.2022, “Kërkesë për rikonfirmim të Oponencës Teknike”, për objektin: “Pallati Nr.4”, Rruga “Myslym Keta”, Njësia Administrative Nr.4, Tiranë, ju vëmë në dijeni se: Në mungesë të dokumentacioneve të reja, për këtë objekt, rikonfirmojmë oponencën teknike me Nr. 1924/2 Prot , datë.05.08.2020, të bërë mbi bazën e materialeve të paraqitura nga ana juaj”, thuhet në përgjigjen e Artan Shkrelit.

Në vitin 2020, pas analizave të kryera nga inxhinierët dhe ekspertët, Inspektoriati Ndërtimor ka dalë në përfundimin se “Pallati 4, rruga ‘Mylsym Keta”, Tiranë duhet të prishet dhe të ndërtohet e re”.

Është pikërisht kjo ekspertizë e Institutit të Ndërtimit i cili vë në lëvizje, sipas ligjit, Bashkinë e Tiranës, që ka për detyrë ta zbatojë atë, duke marrë masat për shembjen e pallatit dhe strehimin e familjeve në apartamente të reja. Në këtë rast, Bashkia e Tiranës ka dhënë zgjidhjen se familjet të strehohen në pallatet e reja të ndërtuara në lagjen “5 Maji”. 30 familje e kanë pranuar këtë zgjidhje dhe jetojnë tashmë në shtëpitë e reja.

Por, çuditërisht, prej dy ditësh, kandidati i primareve të PD-së për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, po nxit disa familje të Pallatit nr.4 në rr. Myslym Keta, që të mos e pranojnë zgjidhjen e bashkisë, por të qëndrojnë në pallatin e dëmtuar, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Nuk dihet pse Belind Këlliçi në këtë rast akuzon vetëm Bashkinë e Tiranës, duke lënë qëllimisht jashtë akuzave Institutin e Ndërtimit dhe drejtorin e tij, Artan Shkrelin, hartuesin e ekspertizës që legjitimon shembjen e pallatit.

Gjithashtu, nuk dihet pse Belind Këlliçi ka kallëzuar sot në SPAK vetëm Bashkinë e Tiranës për këtë proces, dhe ka lënë jashtë padisë Institutin e Ndërtimit, edhe pse ky është institucioni që ka iniciuar zinxhirin e vendimeve që pasojnë prishjen e Pallatit Nr. 4 në rr. Myslym Keta.

Ndoshta përgjigjen për këto dy dyshime mund ta japë vetëm Belind Këlliçi.