Gazetarja investigative Klodiana Lala ka zbuluar detaje të reja nga atentati i përgatitur ndaj Nuredin Dumani, gati një muaj më parë në Elbasan.

Klodiana Lala në një emisiont televiziv tha se Dumani ishte tentuar të hiqej qafe, pasi kishte ndërmend që të dorëzohej në Polici. Por pikë së pari kishte një qëllim: të vriste armikun e tij të përbetuar, Talo Çela.

“Nuredin Dumani u nxor në pritë nga njerëzit e tij pasi në mesin e tyre kishte premtuar se do të vriste Talo Çelën dhe pasi ta vriste do të dorëzohej në Polici. Dhe do të rrëfente gjithë çfarë dinte,”-tha ndër të tjera Klodiana Lala.

g.kosovari