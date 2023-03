Lorenci dhe Olta kanë diskutuar sot për mënyrën se si ka luajtur Luizi. Olta nuk ka qenë dakord duke thënë se Luizi ka kërcënuar shumë banorë dhe për këtë duhet të ishte jashtë.

Olta: Do zhgarravis njërën, do të shklyj tjetrës, do të bështyj, kërcënimet që ai ka bërë këtu duheshe nxjerrë jashtë.

Lorenci: Ça duan njerëzit ne nuk e dimë, unë po vij këtu, kam ardhur këtu kur kanë qenë 2 muaj. Vijmë gati në fund, mund të them unë tërë ditën do dal do bëj, ku e di unë ç’impakt kam jashtë. Njerëzit votojnë. Kur të duan të duan, s’ke ça bën, edhe po i shave ti të gjithë anën tënde do mbajnë se të duan.

Olta: Njerëzit kur rri shumë kohë afeksionohen me personazhin

Lorenci: Mund edhe të lodhen. Po të deshën të duan dhe kur kërcënon e shan.