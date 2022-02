“I kam dhënë provat s’e ngjitem në majat më të larta. Majat e politikes ngjiten më kollaj se majat e maleve nëse je i ndershëm dhe i sinqertë me popullin tënd.”.

Kështu deklaroi presidenti Ilir Meta i ftuar sot në syri.net. Kreu i shtetit deklaroi se mund të bënte kompromis si president me kryeministrin Edi Rama, ndërsa shtoi se ai është i lidhur me Kushtetutën.

“Ilir Meta mund të bënte një kompromis me Edi Ramën dhe do ishte Presidenti më i mirë, që ka pasur historia. Por, Ilir Meta është i lidhur me popullin shqiptar, është i lidhur me Kushtetutën.

Nëse ka njëri që do të niset drejt një majë do arrijë atje ai, jam Unë! Unë i kam fituar disa beteja me Kuvendin, dhe me disa ndërkombëtarë në Venecia dhe të gjitha betejat i kam fituar.”, tha Meta.

Duke u ndalur tek çështja e hapur në gjykatën Kushtetuese për shkarkimin e tij, Presidenti tha se: “Nuk është çështja më e rëndësishme shkarkimi i Presidentit të Republikës, e cila duhet të shqyrtohet me urgjencë nga Gjykata Kushtetuese.

Është më e rëndësishme që Gjykata të jepte një vendim të drejtë për zgjedhjet bashkiake, nga e cila preken 3 milion shqiptarë. Çështja më e rëndësishme e Gjykatës Kushtetuese nuk ka të bëjë më Ilir Metën, por me Presidentin e Republikës. Unë nuk jap dorëheqjen se nuk jam dezertor.

Nuk e kam dhëne dorëheqjen se ky vend ishte futur në një kurth për ta destabilizuar, nuk ishte rastësi lënia e mandateve, mos hyrja e Partisë Demokratike ne zgjedhjet vendore, rastësi nuk ishte as marrëveshja e 30 qershorit.”.

/b.h