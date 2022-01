Aktori Romeo Veshaj gjatë periudhë që vëllai i tij Donald Veshaj është një nga banorët e ‘Big Brother Vip’, po menaxhon rrjetet sociale të Donaldit. Një veprim i fundit nga Romeo, duket se nuk do pritet mirë kur Donaldi të dalë nga shtëpia e BBV.

Në një video të fundit në Instagram Romeo ka treguar hapur mesazhet e fundit të Donaldit që i dërgoi në Whatssap vëllait të tij.

“Do me vras kur te dal, por e di qe do me mbroni ju. Te interesuarit ne DM,”-shkruan krahas videos Romeo.

/b.h