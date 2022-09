Një oficere policie në Indiana, u qëllua vetëm disa ditë para ditës së dasmës së saj, ndërsa tashmë i është hequr aparati jetësor.

Oficerja Seara Burton, 28 vjeç, do të martohej me partneren Sierra Neal muajin e kaluar, por nëntë ditë para ditës së lumtur, ajo u qëllua tragjikisht në kokë gjatë një ndalimi trafiku drogë dhe u dërgua me urgjencë në spital.

Të enjten e kaluar (25 gusht), pasi mjekët konfirmuan se ajo nuk do t’i mbijetonte plagëve, u mor vendimi i ashpër për të hequr Burtonin nga mbështetja jetësore.

Që nga mëngjesi i djeshëm, ajo ishte ende duke luftuar për jetën e saj, sipas Departamentit të Policisë Richmond.

“Me gjithë përpjekjet më të mira të të gjithë mjekëve dhe infermierëve në Spitalin e Miami Valley, lëndimet e oficeres Seara Burton janë përcaktuar të jenë të parikuperueshme. Seara do të jetojë dhe do të vazhdojë të jetë heroinë .”

Majori i RPD Jon Bales shtoi: “Familja është mirënjohëse për të gjithë mbështetjen e komunitetit, por kërkon privatësi në këtë moment. Ju lutemi respektoni dëshirat e familjes, ndërsa ata kalojnë këtë kohë të çmuar me Seara.”

Më 10 gusht, Burton dhe njësia e saj u thirrën në North 12th Street pasi në një garazh ku besohej se po ndodhte një marrëveshje droge.

Burton dhe qeni i saj i policisë Brev kryen një test nuhatjeje mbi një person dhe motoçikletën e tij, me qenin që tregoi se kishte lëndë narkotike – në atë moment ai nxori armën e tij dhe qëlloi disa herë Burton.