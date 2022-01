Presidenti Ilir Meta u pyet sot në konferencë nga gazetarët nëse do të ketë bashkëpunim me Sali Berishën pas rikthimit në jetën politike me mbarimin e mandatit si kreu i shtetit në 24 korrik.

Kreu i Shtetit tha se detyrën që do marrë do e vendosë “pas konsultimit me popullin e 2 marsit”.

Pyetje: Keni paralajmëruar do i riktheheni politiikës sa të mbarojë mandati i Presidentit, a do keni ju bashkëpunim me Sali Berishën për të munudr “dyshen Basha Rama”?

Përgjigja e Presidentit Ilir Meta:

Që pas 25 prillit unë misionin tim e quaj të përfunduar si President por detyrën e bej cdo ditë deri në sekondën e fundit 24 korrik me përgjegjësi masksimale se respektoj institucionin e kreut të shtetit.

Do kisha dashur që në 26 prill të kisha marë një drejtim tjetër, sepse njeriu duhet të jetë në vendin e duhur në kohën e duhur por më duhet të tregoj respekt për shtetin e institucionet.

Unë bëra cdo gjë që mos kapej reforma në drejtësi sic është kapur.

Tani tabloja është shumë e qartë do vijoj të bëj gjithçka si president pas 24 korrikut në cdo detyrë tjetër që do e gjykoj unë të arsyeshme pas konsultimit me popullin e 2 marsit të paktën, se kam shumë detyrime për popullin e 2 marsit.

