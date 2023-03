Olta dhe Kiara janë ndjerë shumë në rehat me njëra-tjetrën ndërsa kanë qenë në suitë, duke treguar edhe biseda shumë private.

Olta ka folur në lidhje me marrëdhënien që ka bashkëshortin e saj, ku ka ndarë me Kiarën se çfarë është gjëja që e bezdis dhe mërzit më shumë te partneri i saj.

Olta: Ta mbaje mend, do e them këtu ta marrë vesh e gjithë Shqipëria.

Kiara: Thuaje ti e para

Olta: Unë mërzitem shumë kur ai shpesh nuk qesh me batutat e mia. E mban, të gjithë qeshin vetëm ai rri serioz.

Kiara: Po s’është pa karakterial ky.

Olta: Jo më bezdis shumë kjo gjëja, them pse s’qesh ti me batutat e mia. Po e bën nga inati moj…më sheh në sy, unë qesh me lot, ai rri kështu.