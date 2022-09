Luçiano Boçi: Thashë në rast se ka një precedentë atëherë është një logo dhe këtu debati bie poshtë. Nuk ka dy logo. KQZ do regjistrojë Partinë Demokratike me logon e re. Pra ka ka Parti Demokratike m elogon e vjetër dhe do regjistrojë Partinë Demokratike me logon e re. KQZ-ja e ka detyrim ligjor ta bëjë diçka të tillë, përderisa ka vepruar në një formë të tillë në një rast analog.

Berisha nuk e përjashtoi grevën si mundësi. A është gati Boçi ta ndërmarrë një veprim të tillë?

Luçiano Boçi: Në grevë si qytetar, po, po patjetër, si qytetar, jo di deputet për të bërë atë shfaqjen e bojkotit. Pjesën e mbështetjes së qytetarëve, si qytetar kur ata ta vendosin se do jenë në grevë për të drejtat e tyre, për kthimin e shpresës dh besimin, normale që e kemi për detyrë të jemi bashkë me shqiptarët

Nënkryetari i Partisë Demokratike është në të njëjtën linjë me kolegët e tij për lobimin rus në 2017-n , duke deklaruar se nuk kanë qenë në dijeni dhe se e gjitha ka qenë në dorë të ish-kryetarit. Por sipas tij, auditi do t’i zbulojë të gjitha.

/f.s