Kush kalon në ofendime e kush cënon integritetin e banorëve, skualifikohet nga shtëpia. Kështu u tha në zarfin e ‘Big Brother VIP Albania’ dhe e para që u skualifikua, ishte Ermiona Lekbello.

Largimi i saj nga shtëpia, shkaktoi habi e shumë debate mes banorëve. Ato u mblodhën jashtë, e po diskutonin për sjelljen e Ermionës.

Në një moment, kur kishte rënë qetësia mes tyre, Dea pyet Luizin, se nëse do e votojë Kiarën kur të dalë nga shtëpia.

Kësaj pyetje, Luizi iu përgjigj me pyetje, mirëpo Dea nuk e priste atë që do thuhej. Luizi i përmendi Amosin dhe Shpatin, madje edhe veprimin që Dea bëri me këtë të fundit.

Dea: Do e votosh Kiarën për fitore kur të dalësh jashtë?Luizi: Do e marrësh në telefon Amosin kur të dalësh jashtë? Ti thuash si i hipe Shpatit.