Olta Gixhari dhe Kejvina Kthella janë takuar së fundmi, pasi do të jenë nesër të pranishme në “Fan Club BB VIP”.

Gjatë bisedës me njëra-tjetrën, Olta shprehet se kur ka dalë Kejvina, ajo është bërë tym. Sipas aktores, nëse nuk do ishte larguar modelja nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, loja e saj do kishte qenë ndryshe totalisht.

Pjesë nga biseda:

Kejvina: Përshëndetje, ja pra këtu me të madhen Olta Gixhari. Mos si më the atëherë ‘sot jemi, nesër nuk jemi’

Olta: E di si jam bërë unë kur ka dalë Kejvina? Tym. E këtë po i thoja, sikur të ishe ti te shtëpia, loja ime do kishte ndryshuar totalisht. Do kishim bërë një super spektakël të dyja. Më ka prishur shumë punë dalja e saj.