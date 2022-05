Aeroporti i Rinasit do të ofrojë dy herë e gjysmë më shumë kapacitet se në kushtet normale kur na ndajë vetëm 24 orë nga finalja e Conference League.

Lajmi u bë i ditur nga Drejtori ekzekutiv i Aviacionit Civil, Maksim Et’hemaj në një deklaratë për mediat nga aeroporti i Rinasit.

“Përgatitjet kanë filluar që në Mars në bashkëpunim me UEFA, eurokontrollin, albkontrollin, policinë dhe aeroportin që është përgjegjës për lejet e fluturimit. Çdo gjë filloi të konkretizohej pasi u përcaktuan finalistët

Sot aeroportit të Tiranës i kërkohet të ofrojë 2 herë e gjysmë më shumë sesa kapacitetet normale. Nëse sot në stendë janë 17 avionë, nesër na kërkohet të kemi 42 avionë. Imagjinoni çfarë ngarkesë do të ketë. Njerëzit të na mirëkuptojnë. Këto turma njerëz që gëzojnë, nga ana e operimit duhet të menaxhohen”, tha Et’hemaj.

Maksim Et’hemaj theksoi se për të menaxhuar situatën janë siguruar dy grupe operacionale, ku njëri do të merret me sigurinë dhe lëvizjen në qytet drejtuar nga Policia e Tiranës, ndërsa tjetri është vendosur te Alb Control ku do të merret me pritjen e pasagjerëve.

Ndeshja do të mbahet më 25 maj në stadiumin “Air Albania” në Tiranë.

Ndërkohë CEO i TIA-s Costandin von Albensleben ka deklaruar se sot TIA do të ketë 142 fluturime dhe nesër do të vijnë 176 avionë me 36 avionë që do të jenë me tifozë.

“Trafiku hyrës për këtë ndeshje ka nisur. Numri më i madh i tifozëve do të vijnë sot dhe nesër, disa nga tifozët kanë ardhur gjatë këtyre ditëve, gjithashtu dhe dy ekipet e futbollit Roma dhe Feynoord do të vijnë sot. Sot TIA do të ketë 142 fluturime, 18 nga tifozët dhe nesër do të vijnë 176 avionë me 36 avionë që do të jenë me tifozë. Ne do të jemi shumë të ngarkuar në aeroport për të mirëpritur të gjithë pasagjerët dhe tifozët por mund t’ju siguroj se trafiku ajror do të vazhdojë në mënyrë normale edhe për fluturimet e zakonshme. Ne kemi bërë përgatitjet tona kemi vendosur orare dhe autobusët, mendoj që çdo gjë do shkoj mirë, shpresoj që do të jetë një ndeshje super e futbollit dhe tifozët do të largohen gjatë natës pas ndeshjes dhe trafiku ajror do të vazhdojë normalisht edhe në 26 Maj. Jam optimist se gjithçka do të shkoj mirë”, tha Von Albensleben.

g.kosovari