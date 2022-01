Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se deri më tani më shumë se 50 mijë qytetarë kanë dhënë mendimin e tyre përmes platformën e Këshillimit Kombëtar ose i kanë kthyer me postë pyetësohet që i kanë mbërritur në banesë.

Rama shprehet se ka një falënderim dhe garancinë se opinioni i tyre do të dëgjohet me respekt.

“Deri tani më shumë se 50,686 është numri i qytetarëve që kanë dhënë mendimin e tyre përmes platformës www.keshillimikombetar.al apo kanë kthyer me postë pyetësorët e plotësuar që u kanë mbërritur në banesë

Me falenderimin dhe garancinë se opinioni juaj do të dëgjohet me respekt, ju ftoj të dëgjojmë njëri-tjetrin në pyetësorin”, shkruan Rama.

/b.h