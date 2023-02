“New York Times” ka publikuar dy ditë më parë, një shkrim për transformimin e “Piramidës” në Tiranë.

Dhe normalisht kishte marrë në intervistë kryebashkiakun Erion Veliaj, duke qenë se shkrimi bënte fjalë pikërisht për Tiranën.

Kaq është dashur, që në portalet e financuara nga opozita, të nisë një diversion i dobët, pa asnjë bazë dhe fakt të vetëm, por mbi hamendësime qesharake, se Veliaj po sulmon Edi Ramën.

Kjo, me argumentin se Edi Rama nuk përmendet asnjëherë në këtë shkrim.

Diversioni qesharak shkon më tej, duke thënë se vetëm pak ditë më parë, po kjo gazetë kishte bërë një “investigim” për Rama-McGonigal.

Pra, me pak fjalë, sipas tyre, Erion Veliaj ka ndikuar që të sulmohet Rama tek “New York Times” dhe më pas ka porositur një shkrim pozitiv për veten e vet.

Kjo nuk është hera e parë në fakt, që bëjnë diversione të tilla për Veliajn dhe Ramën, por janë aq të dobëta, sa as vetë doktor Sali Berisha, i famshëm në këtë fushë, vështirë se i beson.