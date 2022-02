Sipas MeteoAlb: Deri në orët e mesditës dhe pasdites territori ynë do të jetë në ndikimin e vranësirave të shumta, të cilat do të sjellin reshje në vend. Parashikohet që në intervale të shkurtra kohore të kemi dhe prezenc të rrebesheve të shiut. POR orët në vijim do të sjellin përmirësim të motit, si fillim në zonat perëndimore dhe gradualisht do të përmirësohen kushtet atmosferike në të gjithë vendin.

Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes, por mbeten kostante në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 1°C deri në 17°C.

Era do të fryjë e lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 40 km/h nga drejtimi Jugor – Jugperëndimor duke krijuar dallgëzim mbi 2 ballë.

Kosova

Territori i Kosovës do të jetë në ndikimin e vranësirave të shpeshta të cilat herë pas here do të sjellin reshje. Parashikohet që pjesa më e madhe e territori të ketë reshje të pakta dëbore. Jugperëndimi i Kosovës do të ketë reshje të izoluar shiu.

Maqedonia e Veriut

Republika e MV do të jetë në ndikimin e kushteve të qëndrueshme atmosferik në pothuajse gjithë territorin. Pritet të ketë kalime të shpeshta të vranësirave të cilat më të fokusuara do të jenë në perëndim të MV, KU dhe do të krijojnë mundësi për shfaqje të flokëve të dëborës në zona të izoluara dhe në sasi të pakët.

