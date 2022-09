Pentagoni i ka dorëzuar predhën e tij më të saktë artilerisë në Ukrainë, raketën Excalibur të drejtuar nga GPS, sipas dokumenteve buxhetore që konfirmojnë shtimin e paparalajmëruar më parë në arsenalin e grumbulluar për luftën e Ukrainës kundër një pushtimi rus, raporton Bloomberg. Plani për të rimbushur rezervat amerikane të Excalibur konfirmon për herë të parë se Pentagoni furnizoi forcat ukrainase me predha.

Kjo armë e drejtuar nga sateliti, e cila mund të qëllojë brenda dy metrave nga një objektiv, u përdor për herë të parë në Irak në vitin 2007 gjatë sulmit dhe vrasjes së udhëheqësit të celulës së Al-Kaedës, Abu Jurah dhe bashkëpunëtorëve të tij.

Departamenti i Mbrojtjes do të shpenzojë 92 milionë dollarë në fonde shtesë të miratuara nga Kongresi “për të blerë municionet zëvendësuese M982 Excalibur të transferuara në Ukrainë në mbështetje të përpjekjeve ndërkombëtare për të kundërshtuar agresionin rus”, sipas një dokumenti buxhetor të muajit të kaluar që nuk ishte publikuar më parë.

Predha u përdor në obuset 155 mm, arma kryesore e artilerisë e ushtrisë amerikane, dhe u zhvillua së bashku nga Raytheon Missiles and Defense dhe BAE Systems Bofor. Excalibur i drejtuar me saktësi lejon komandantët e fushëbetejës të synojnë objektivat me saktësi më të madhe. Sipas dokumentacionit, raketa ka një rreze veprimi prej 40.5 kilometrash.

Përveç dorëzimit të pazbuluar më parë të Excalibur, dokumentet listojnë gjithashtu rezerva të artikujve të mirënjohur si predha artilerie konvencionale 155 mm, raketa kundër armaturës Javelin dhe raketa anti-ajrore Stinger, dhe sistemin e lëvizshëm të raketave me shumë tytë HIMARS. Ekzistojnë gjithashtu sasi më të vogla të granatahedhësve MK-19, pushkëve snajper preciz, gamës me rreze të gjatë dhe të ngjashme. “Shumë para janë investuar në riprogramimin për të rritur kapacitetin e prodhimit për blerjet e ardhshme” të armëve të tilla si sistemi i raketave të drejtuara HIMARS, thotë Cancian.

g.kosovari