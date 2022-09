Ditën e sotme është zhvilluar funerali shtetëror i Mbretëreshës Elizabeth II, ku përveç familje mbretërore, pjesmëarrës ishin edhe liderë botërore.

Jeta e monarkes së ndjerë, e cila vdiq më 8 shtator në moshën 96-vjeçare, u nderua gjatë një ceremonie funerali të mbajtur në Westminster Abbey më 19 shtator.

Referencat simbolike për Mbretëreshën mund u vunë re gjatë gjithë funeralit, me anëtarë të shumtë të familjes, duke përfshirë Kate Middleton dhe Meghan Markle, të veshur me veshje dhe aksesorë që nderonin monarken e ndjerë. Edhe Princesha Charlotte bëri një nderim delikat me një detaj në veshjen e saj.

Më poshtë ju sjellim të gjitha detajet në veshjet e familjes mbretërore dhe në arkivolin e Mbretëreshës Elizabeth II gjatë funeralit, dhe kuptimin e tyre:

Muzika funerale

Gjatë funeralit shtetëror të monarkes së ndjerë më, u luajt një përzgjedhje muzikore e përzgjedhur me kujdes gjatë shërbimit në Westminster Abbey që jo vetëm kanalizoi dashurinë e Mbretëreshës për muzikën, por gjithashtu pasqyroi historinë e familjes mbretërore.

Ndër himnet e kënduara në funeral ishte “The Lord’s My Shepherd,” i cili u luajt në dasmën e Madhërisë së Saj dhe Princit Philip.

Gjithashtu, kënga “Love Divine, All Loves Excelling” është luajtur në shumë shërbime mbretërore ndër vite, duke përfshirë disa dasma mbretërore.

Gjatë shërbesës u këndua edhe himni “O Taste and See”. Fillimisht himni u kompozua nga Ralph Vaughan Williams për kurorëzimin e Mbretëreshës, që u zhvillua në Abbey në vitin 1953.

Mënyra e veçantë që Princesha Charlotte nderoi Mbretëreshën

Një nderim të ëmbël për stërgjyshen e saj të ndjerë, Princesha Charlotte , 7 vjeç – e cila mori pjesë në funeralin së bashku me prindërit Princi William dhe Kate Middleton dhe vëllain më të madh Princi George- veshi një karficë patkua të fiksuar në pallton e saj të zezë. Mbretëresha historikisht kishte një dashuri për kuajt dhe sportin e kalërimit, e cila u përcoll edhe tek 7-vjeçari.

Karta mbi arkivol

Mbreti Charles III i bëri një nderim të veçantë për nënë e tij, Mbretëreshën Elizabeth II në funeralin e saj.

Për funeralin, arkivoli i Mbretëreshës ishte stolisur me sende të shumta, duke përfshirë Kurorën e Shtetit Imperial, Skeptrin e Sovreign dhe Orbën e Sovreignit, si dhe një kurorë funerali dhe një letër të shkruar me dorë.

Buckingham Palace ka konfirmuar që atëherë se karta është nga mbreti Charles III, i cili shkroi, “Në kujtim të dashur dhe të përkushtuar. Charles R.”

Aksesorët e Kate Middleton dhe Meghan Markle

Kate Middleton dhe Meghan Markle po i bëjnë homazhe delikate mbretëreshës së ndjerë Elizabeth II .

Për funeralin e mbretëreshës së ndjerë më 19 shtator, Princesha e Uellsit dhe Dukesha e Sussex-it veshën secila bizhuteri të dhuruara nga monarku i ndjerë. Kate kishte veshur një palë vathë me perla dhe një varëse me katër fije perla dhe diamanti, këtë të fundit të cilën e ka mbajtur në shumë raste ndër vite.

Kate e veshi fillimisht gjerdanin në vitin 2017, gjatë festimeve të 70-vjetorit të Mbretëreshës dhe Princit Philip , më vonë e veshi atë për funeralin e Princit Philip në 2021.

Perlat nga varjsa thuhet se iu dhuruan Mbretëreshës nga qeveria japoneze në vitet 1970. Monarkja e ndjerë e veshi gjerdanin disa herë gjatë gjithë jetës së saj.

Sa i përket vathëve, ata ishin një dhuratë martese për mbretëreshën Elizabeth nga Hakimët e Bahreinit. Veçanërisht, Princesha Diana mbante gjithashtu gjerdan dhe vathë për ngjarje të shumta shtetërore.

Ashtu si Kate, edhe Meghan nderoi Mbretëreshën me veshjen e saj. Për shërbimet, ajo kishte veshur një palë vathë me diamante dhe perla, të cilët iu dhuruan nga Mbretëresha në vitin 2018. Meghan u pa për herë të parë duke veshur vëthët gjatë paraqitjes së saj të parë dhe të vetme të përbashkët me Mbretëreshën në qershor 2018.

Kurora dhe lulet e funeralit

Ndërsa arkivoli i Mbretëreshës u shoqërua nga shtëpia e mëparshme në Westminster Hall, vajtuesit në mbarë botën vunë re një aranzhim të dukshëm lulesh së bashku me kurorën, dhe skeptrin që qëndronte mbi arkivolin e saj.

Sipas Pallatit Buckingham, kurora përfaqëson histori për monarken e ndjerë dhe u vendos me kërkesë të djalit të saj të madh, mbretit Charles III. Ndër lulet e përfshira, disa kërcell janë një odë e martesës së saj të gjatë me Princin Filip .

“Me kërkesën e Madhërisë së Tij, Mbretit, kurora përmban lule dhe gjethe të prera nga kopshtet e Pallatit Buckingham, Clarence House dhe Highgrove House. Kjo përfshin gjethin e zgjedhur për simbolikën e tij”, konfirmoi një deklaratë nga Pallati Buckingham.

“Rozmarinë për kujtim; Myrtle, simboli i lashtë i një martese të lumtur dhe i prerë nga një bimë që u rrit nga një degëz mërsine në buqetën e dasmës së Madhërisë së Saj në 1947,” vazhdoi deklarata.

Siç vuri në dukje Pallati Buckingham, me kërkesën e Madhërisë së Tij, kurora “është bërë në një mënyrë krejtësisht të qëndrueshme, në një fole myshku anglez dhe degë lisi, dhe pa përdorimin e shkumës me lule”.

Princin Harry dhe Princin William formojnë Frontin e Bashkuar në Funeral

Princi William dhe Princi Harry janë bashkuar edhe një herë, për t’i thënë lamtumirën e fundit gjyshes së tyre Mbretëreshës Elizabeth II në funeralin e saj shtetëror.

Vëllezërit iu bashkuan babait të tyre mbretit Charles III dhe pjesës tjetër të familjes mbretërore në përcjelljen e arkivolit të monarkes së ndjerë në një procesion nga Pallati i Westminsterit në Londër në Abbey, ku ishte planifikuar një shërbim përkujtimor.

Fustani i Meghan Markle

Meghan Markle i bëri homazhe Mbretëreshës Elizabeth II në më shumë se një mënyrë me pamjen e saj për funeralin e monarkes së ndjerë të hënën.

Përveç veshjes së një disa vathëve me perla dhe diamant, të dhuruara nga Madhëria e Saj përpara daljes së parë të tyre në 2018, Dukesha e Sussex dukej e sofistikuar me një fustan të zi me pelerinë nga Stella Mçartney, të cilin fansat mbretërorë mund ta kishin të njohur.

Kjo për shkak se Markle, kishte veshur një version blu të fustanit në një koncert që festonte 92-vjetorin e ditëlindjes së Mbretëreshës në Royal Albert Hall në prill 2018.

Ajo zgjodhi të vishte të njëjtin stil në të zezën për t’i thënë lamtumirën e fundit monarkes.

Ansambli i hijshëm i përmbahej gjithashtu kodit të veshjes së funeralit, i cili kërkonte fustane ose pallto të zeza deri tek gjuri, së bashku me kapele të zeza dhe vello opsionale; ndërsa mbulesa e kokës me buzë të gjera të Markle nuk përfshinte një vello, kunata e saj Kate Middleton kishte.

Mbretëresha do të prehet së bashku me Princin Philip në Kapelën Përkujtimore të Mbretit George VI, brenda kapelës së Shën Gjergjit në Kështjellën Ëindsor, ku u vendos nëna e saj Mbretëresha Nënë Elizabeth dhe babai Mbreti George VI .

