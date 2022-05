Zbardhet ngjarja e ndodhur në zonën e Kombinatit në Tiranë. Mësohet se autor i plagosjes së 60-vjeçarit Murteza Lika është një efektiv i FNSH-së, shtetasi L. Gj., i cili gjatë kryerjes së krimit ka qenë në gjendje të dehur.

Lajmi bëhet i ditur nga gazetari Igli Celmeta.

I plagosuri u dërgua në spitalin e Traumës, pasi kishte marrë plagë plumbi në këmbë dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

“Me date 23.05.2022, rreth ores 20.30 min ne vendin e quajtur rruga “Llazi Miho” ne ambientet e jashtme te bar kafe Union ka mbetur i plagosur me arme zjarri ne kembe shtetasi Murteza Lika i moshes rreth 55 vjec ! Nga hetimet rezulton se autori i kesaj ngjarje eshte shtetasi Lutfi Gjyla punonjes policie prane Forcave te Nderhyrjes se Shpejtë Tiranë. Nga shërbimet e Komisariatit të policisë nr 6 u be e mundur kapja e autorit dhe shoqerimi i tij ne komisariat bashk me armen e zjarrit! Nga kryerja e testit të alkoolit ka rezultuar i dehur në masën 1.045 mg/l. Shtetasi Lutfi Gjyla, 48 vjeç, ka rreth 25 vite punonjës policie”, bën të ditur Polica.

