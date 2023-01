Raketa ishte vendosur në një avion të kompanisë “American Virgin Orbit” dhe do të lëshohej prej tij ndërsa ndodhej mbi Oqeanin Atlantik. Në fillim, gjithçka u duk sikur shkoi sipas planeve, me raketën që u ndez, por më pas kompania doli me një deklaratë ku pranoi dështimin.