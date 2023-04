Ervis Rrapo, 29-vjeçari me detyrë si kryeplak i fshatit Rehovë ka mohuar akuzat për përdhunim të bashkëfshatares së tij. Prokuroria e Korçës ka kërkuar arrest me burg për Rrapon, por ky i fundit ka thënë se gjithçka është bërë për hakmarrje, por nuk ka treguar se çfarë konflikti ka pasur me babain e vajzës.

Ndërkohë babai i vajzës, ka deklaruar në polici, se ai e kishte kapur lakuriq Ervis Rapon, brenda në banesën e tij. Sipas babait, Rrapo ishte i zhveshur dhe i kishte mbyllur gojën vajzës së tij, teksa po kryenin marrëdhënie seksuale.

Të njëjtën dëshmi ka dhënë dhe vajza, e cila është marë në pyetje në prani të punonjësve socialë dhe policisë.