Deputeti i PD Ervin Salianji në “Kjo Javë” ka folur edhe mbi financimet ruse në PD. Ai u shpreh se nuk ka parti më pro ruse në Shqipëri se Partia Socialiste.

“Nuk besoj që do jetë e largët koha kur të thuhet që kjo nuk është rruga e duhur. Demokratët presin që të gjithë të ulin egot personale e të dalin me kandidatë të përbashkët.

PD me të mira e të këqijat e saj duhet të ndahet nga disa tema siç thotë Rama rublat ruse. Le të vijë të fusë duart në xhepat tonë do gjejë vetëm astarë. Rubla mund të ketë vetëm dikush që bashkëpunon me rusët. Nëse ka një parti pro ruse, ajo është PS”, tha ai./m.j