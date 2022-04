Enkelejd Alibeaj nuk ka pranuar t’i përgjigjet pyetjes nëse disa deputetë të Grupit Parlamentar kanë marrë ftesë për të vizituar Uashingtonin.

Me sa duket e ka marre si nje “provokim” te gazetareve ne lidhje me mundesine e nje udhetimi te ish kreut te PD drejt SHBA, pasi akuzohet se per pese vite me radhe i eshte refuzuar viza.

Në konferencën për shtyp në selinë e Kuvendit Alibeaj tha se “Unë kam informacion për të gjitha.

Jam në dijeni që disa deputetë të PD kanë marrë ftesë për të qenë në Uashington”.

Kujtojmë se në këtë konferencë Alibeaj ka lexuar emrat e deputetëve që kanë mbështetur platformën e tij për bashkimin e PD./m.j