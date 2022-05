Dënohet me 10 vite burg shqiptari në Belgjikë.

Astrit. R një shtetas shqiptar që kontrabandonte njerëz nga Franca për në Mbretërinë e Bashkuar është dënuar me dy vite të tjera nga Gjykata e Apelit në Belgjikë. Sipas mediave belge nga shtëpia e tij në Londër, Astrit R. drejtonte një rrjtet kontrabandistësh njerëzish. Nga ish-hoteli i Formula 1 në Ghent, ai kishte dërguar emigrantë në vende të ndryshme në Francën Veriore. Nga atje, ata futeshin kontrabandë në Mbretërinë e Bashkuar me kamion.

Astrit R. ishte dënuar më parë me tetë vjet burg dhe 1.6 milionë euro gjobë. Por në vitin 2018, këtij dënimi iu shtuan edhe tetë vjet burgim dhe një gjobë prej 968,000 nga gjykata në Bruges. Shqiptari e apeloi çështjen dhe Gjykata vendosi t’i caktojë atij dy vjet shtesë, duke e çuar dënimin total me burg në dhjetë vjet. Ai është dënuar edhe me 968 mijë euro gjobë.

