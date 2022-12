Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për qarkun e Fierit Taulant Balla gjatë një takimi me banorë të Libofshës në Fier është shprehur se pavarësisht situatës së inflacionit të luftës i cili ka prekur çdo qytetar në Shqipëri dhe kudo në botë, qeveria shqiptare ka marrë të gjitha masat për t’u ardhur në ndihmë familjeve shqiptare.

Balla theksoi se qeveria Rama nga janari 2022 paguan 80% të vlerës së faturës së energjisë së çdo familje, ndërkohë që në Europë një gjë e tillë pritet të hyjë në fuqi nga 1 janari i 2023.

“Prej 24 Shkurtit jemi në një luftë, e cila po kryhet me mjete ushtarake në Ukrainë por impakti i luftës ka prekur sot çdo qytetar të Europës dhe të mbarë botës. Inflacioni i luftës ka prekur çmimet e ushqimeve, çmimin e karburantit por ndërkohë që ajo që e them me shumë krenari është fakti që edhe pse në bursën europiane të energjisë çmimi sot është shumë herë më i lartë sesa ishte para një viti, qeveria shqiptare vijon të paguajë diferencën.

Është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë që në këtë situatë ekonomike të çmimeve nuk është faji i qeverisë. Qeveria jonë ka bërë diçka që në Europë pritet nga 1 Janari 2023 të nisë subvencionimin e energjisë elektrike, ndërsa qeveria jonë e ka bërë këtë gjë që nga 1 Janari i vitit 2022. Qytetari paguan vetëm 20% të faturës së energjisë elektrike ndësrsa 80% e paguan qeveria”, tha Balla

Sa i përket procesit përzgjedhës të kandidatëve anëtar të këshillave bashkiak Balla tha se ky do të jetë një proces i hapur për këdo.

“Ne duam që këshillat bashkiakë të jenë tërësisht të ndryshme dhe efektive nga sa kanë qenë deri më sot: të hapura dhe transparentë për qytetarët, të jenë kuvende vendore të komuniteteve lokale jo sallat e mbyllura me anëtarë që nuk i njeh as lagjia e tyre.

Ne duam sa më shumë profesionistë të rinj të dëgjohen në këshillat bashkiakë, ne duam një shpërndarje dhe mbulim me përfaqësim të të gjithë bashkisë në kuvendin vendor, ne duam që ekspertiza më e mirë ekonomike, juridike, bujqësore, arsimore, shëndetësore etj., të përfaqësohet në këto këshilla më 14 Maj 2023”, shkruan Balla.

Balla gjithashtu theksoi së në 14 maj qytetarët ta japin votën e tyre më përgjegjësi, t’ia japin votën e tyre atyre që punojnë dhe jo Saliut e Ilirit njëri Sekretar Partie dhe tjetri bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit.

“Më 14 maj, do të jemi përballë atyre që kemi patur në gjithë këto vite, Sali Berisha dhe Ilir Meta, njëri Sekretar Partie dhe tjetri bashkëpunëtor i Sigurimit të Shtetit. Ka gjetur tenxherja kapakun dhe shtuar këtu që Sali Berisha është non-grata i SHBA-ve për korrupsion të nivelit të lartë dhe për minim të demokracisë. Unë mendoj që Shqipëria këtyre u ka treguar vendin me kohë, por kësaj here do të marrin përgjigjen e merituar. Demokratët duhet ta kuptojnë që mos t’i shkojnë më mbrapa vulëhumburit, sepse ai nuk ka hallin tonë, ai ka hallin e tij. Qytetarët duhet t’i japin votës së tyre vlerë, t’ia japin votën e tyre njerëzve që punojnë. A ka ndonjë që mendon se mund të vihen në peshore Edi Rama dhe Sali Berisha e Ilir Meta?

Sali Berishës dhe Ilir Metës ky popull ja ka dhënë të gjitha, njëri President dhe Kryeministër dy herë, tjetri President, Kryeministër dhe Kryetar Parlamenti, që siç thoshte Saliu vodhi dhe floririn.

Ne kërkojmë një rezultat që ata të mos viinë më të kërkojnë votën e shqiptarëve, sepse ata turpin nuk e njohin dhe duhet ta kuptojnë këtë njëherë e përgjithmonë”, theksoi Balla.

/a.r