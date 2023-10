Nga Mark Scott, Politico

Në vitin 2024, për herë të parë SHBA, Britania e Madhe dhe BE do të mbajnë zgjedhje në të njëjtin vit kalendarik. Dhjetra vende të tjera, duke përfshirë Indinë dhe potencialisht Ukrainën, pritet gjithashtu të mbajnë votime mbarëkombëtare.

Ky cikël zgjedhjesh është gati të riformësojë lidershipin e botës perëndimore.

Megjithatë, kurrë më parë integriteti i demokracisë nuk ka qenë në rrezik kaq të madh, falë transformimit të fushatës politike në vitet e fundit në një luftë të zhvilluar kryesisht në internet.

Media sociale është nga natyra e saj një forcë që polarizon debatin. Vladimir Putin është nga natyra e tij, lloji i agresorit që dëshiron të prishë zgjedhjet duke përhapur gënjeshtra në Perëndim.

Dhe politikanët perëndimorë nga natyra e tyre nuk mund t’i rezistojnë shfrytëzimit të të dhënave personale për të synuar votuesit kryesorë në vendet e fushëbetejës.

Facebook, YouTube dhe TikTok nuk krijuan ndarjet partizane që tani shfaqen çdo ditë. Por këta gjigantë të mediave sociale janë bërë një kazan nga i cili mund të shpërthejnë trazirat sociale, si për shembull në dhunën që goditi Uashingtonin më 6 janar 2021 Brazilian këtë vit.

Në pjesë të Europës si Polonia, për shembull, fushatat e bashkërenduara të ndërhyrjes ruse tashmë po kërkojnë të shtrembërojnë garat elektorale me pasoja potencialisht të gjera.

Dhe në demokracitë si Britania e Madhe, partitë kryesore të themeluara prej kohësh kanë përqafuar plotësisht taktikat digjitale të errëta për të synuar grupe të vogla votuesish të lëkundur me reklama në Facebook.

Disa nga këto tipare të politikës digjitale përbëjnë një kërcënim të drejtpërdrejtë për procesin zgjedhor. Të tjerë rrezikojnë të ushqejnë cinizëm për vetë demokracinë.

Mes stagnimit ekonomik dhe inflacionit të përhapur, votuesit e zhgënjyer tashmë po i drejtohen politikanëve që e trajtojnë demokracinë me përbuzje.

Në Europë, e djathta ekstreme është në marshim. Në SHBA, pavarësisht nga një mori çështjesh ligjore kundër tij, Donald Trump është favorit për të sfiduar Joe Biden për presidencën.

“Populizmi joliberal po përhapet globalisht,” tha Allie Funk, drejtoreshë kërkimore për teknologjinë dhe demokracinë në Freedom House, një organizatë jofitimprurëse me qendër në Uashington që promovon vlerat demokratike.

“Jam thellësisht e shqetësuar për gjendjen e zgjedhjeve.”

SHBA: Të kundërtat polare

Pesë ditë pasi Trump u padit më 1 gusht për rolin e tij në trazirat e Kapitol Hill, Allan Piper postoi një video në Facebook për Courier Neësroom, një media partizane me lidhje me donatorët e Partisë Demokratike. Ai nënvizoi se çfarë duhej të dinin njerëzit për keqbërjen e ish-presidentit amerikan.

Brenda pak orësh, videoja në internet kishte mbledhur qindra mijëra shikime në grupe pothuajse ekskluzivisht të majta në Facebook, sipas të dhënave nga CrowdTangle, një mjet analitik në pronësi të Meta.

Por në të njëjtën ditë, Breitbart News, një botim konservator me lidhje me financuesit e Partisë Republikane e injoroi plotësisht aktakuzën e Trump. Në vend të kësaj, ai kritikoi futbollistin Megan Rapinoe, një figurë kundër të djathtës për kundërshtimin e saj ndaj Trump.

Atë ditë, ekipi amerikan i futbollit për femra kishte humbur nga Suedia në Kupën e Botës.

“E dashur Megan Rapinoe, karma është një gjë e bukur”, shkroi Breitbart në një postim në Facebook të shpërndarë mijëra herë, kryesisht brenda grupeve të krahut të djathtë.

Këto postime partiake, njëra e konsumuar pothuajse ekskluzivisht nga e majta, tjetra nga e djathta janë simptoma të debateve që dominojnë përvojat e përdoruesve në mediat sociale, raporton abcnews.al.

Demokratëve dhe republikanëve tani u mungon një kuptim i përbashkët i botës mbi të cilin mund të bazojnë vendimet e tyre politike.

“Mediat sociale nuk janë shtytësi kryesor i polarizimit, por e përkeqësojnë atë,” tha Jennifer McCoy, një profesore në Universitetin Shtetëror të Xhorxhias.

Ajo shpiku termin “polarizim shkatërrues” për të përshkruar sesi botëkuptimet e njerëzve janë të lidhura me vlerat e tyre politike fisnore.Është një trend i nxitur nga algoritme komplekse të mediave sociale të cilat, pjesërisht, promovojnë shumë përmbajtje të urrejtjes.

Në përgjigje, Meta tha se ishte përpjekur ta trajtonte çështjen duke reduktuar rolin që luan në përcaktimin se sa dukshëm shfaqet përmbajtja politike në burimet e përdoruesve.

Postimet shumë partizane krijojnë “një perceptim të kërcënimeve ekzistenciale në të dyja anët e spektrit politik,” tha McCoy, profesor i Shtetit të Xhorxhias. “Zgjedhjet janë bërë një rrezik jashtëzakonisht i lartë. Ato janë shndërruar në ngjarje pothuajse për jetë a vdekje.”

Kongresi është në një ngërç partizan. Një revansh Biden kundër Trump është pothuajse i sigurt gjatë fushatës presidenciale të vitit të ardhshëm. Rreziku është se një garë e tillë, në epokën e mediave sociale të polarizuara, e bën debatin politik edhe më toksik.

BE: Gënjeshtra ruse

Wojciech Kononczuk po kontrollonte Twitter kur hasi Mykhailo Podolyak, një ndihmës i ngushtë i presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, duke pretenduar se vendi i shkatërruar nga lufta do të bëhej së shpejti një rival i Polonisë.

Mijëra përdorues polakë të mediave sociale, përfshirë disa politikanë të profilit të lartë nga partia politike Konfederata e ekstremit të djathtë të vendit, akuzuan shpejt Kievin për mosmirënjohje.

Polonia ka mirëpritur më shumë se një milion refugjatë ukrainas dhe zgjedhjet parlamentare në tetor rritën edhe më shumë tensionet. Një mosmarrëveshje e fundit mbi drithërat u shndërrua në një grindje të madhe midis Varshavës dhe Kievit.

Megjithatë, bomba e Podolyak në Twitter ishte një gënjeshtër.

Kononczuk, i cili drejton Qendrën e Polonisë për Studime Lindore, një institut i financuar nga qeveria, gjeti shpejt komentet origjinale të Podolyak. Media shtetërore ruse i kishte nxjerrë ato jashtë kontekstit për të shkaktuar mosbesim midis Ukrainës dhe fqinjit të saj.

“Një nga qëllimet kryesore ruse në këtë pjesë të Europës është të ndajë Poloninë dhe Ukrainën,” tha Konończuk, i cili zbuloi se përdoruesit lokalë polakë të mediave sociale kishin përforcuar pikat e bisedimeve pro-Kremlinit.

Zgjedhjet në Poloni janë një provë kritike e qëndrueshmërisë demokratike të BE-së, ndërsa ajo përballet me armiqësinë e Rusisë në kufirin e saj. Mes përpjekjeve të vazhdueshme të Kremlinit për të destabilizuar demokracitë e vendeve të tjera, BE do të mbajë zgjedhjet e veta për Parlamentin Europian në të gjitha 27 vendet anëtare në qershor, raporton abcnews.al.

Ky do të jetë një moment cenueshmërie për demokracinë europiane dhe një mundësi për Moskën që të kërkojë të shkaktojë kaos.

Në Poloni, dekada të sundimit sovjetik, të kombinuara me trashëgiminë e mizorive të Luftës së Dytë Botërore kanë ngurtësuar qëndrimet publike kundër Rusisë. Sanksionet e fundit të BE-së ndaj mediave të mbështetura nga Moska, të cilat përfshinin ndalime të mediave sociale, gjithashtu ndërprenë aftësinë e Putinit për të përmbytur Poloninë me dezinformata.

Por gënjeshtrat e Kremlinit vazhdojnë të kalojnë. Kërcënimi i dezinformatave ruse po shfrytëzohet edhe për qëllime politike në Varshavë.

Andrzej Duda, presidenti polak, po bën presion për një legjislacion për të hetuar ndikimin rus në atë që kritikët pretendojnë se është një përpjekje për të heshtur liderin e opozitës, Donald Tusk.

Nga zyra e tij e shtëpisë në Poloninë jugore, Paweł Terpiłoëski, kryeredaktor i Demagog, një grup lokal që kontrollon faktet, ka ndjekur kalimin nga propaganda e hapur ruse në forma më delikate të ndikimit të Kremlinit.

Pothuajse e gjithë kjo lloj përmbajtjeje është e pamundur t’i atribuohet drejtpërdrejt regjimit të Putinit. Këto taktika pro-ruse mbështeten te përdoruesit polakë të mediave sociale për të nxitur polarizimin e debatit.

Mesazhet janë fokusuar në fluksin e refugjatëve ukrainas dhe pretendimin se axhenda social liberale e BE-së është shumë e “zgjuar” për Poloninë konservatore.

“Ndikuesit pro-rusë janë të vërtetë,” tha Terpiłowski. “Ata janë qytetarë polakë.”

Në fund të qershorit, ekipi i verifikimit të fakteve zbuloi një video në Facebook nga Mariusz Max Kolonko, një ish-gazetar polak tani me bazë në SHBA. Ai pretendonte në mënyrë të rreme se refugjatët ukrainas do të votonin në zgjedhjet e Polonisë.

Postimi u shpërnda më shumë se 6000 herë përpara se Meta ta hiqte. Dezinformata të ngjashme pro-ruse janë shfaqur në TikTok. Pretendimet e rreme nuk mund të lidhen drejtpërdrejt me Kremlinin. Por gënjeshtrat anti-ukrainase e ndihmojnë Putinin të ndajë Varshavën nga Kievi.

“Politikanët me një qëndrim ose pro-rus ose anti-ukrainas po i promovojnë këto narrativa për përfitimin e tyre politik,” tha Terpiłowski.

Mbretëria e Bashkuar: Synimi agresiv

Në pjesë të qarkut piktoresk rural të Somerset, në Anglinë jugperëndimore, njerëzit në mesin e të 30-tave, interesat e të cilëve përfshijnë mjedisin dhe vullnetarizmin, morën një mesazh në Facebook nga Sarah Dyke në korrik.

“Votoni sot për kampionen lokale Liberal Demokrate Sarah Dyke dhe dërgojini qeverisë një mesazh,” shkruhej në një reklamë.

Ajo u ble nga partia politike Liberal Demokrate e qendrës së majtë përpara zgjedhjeve të fundit të posaçme parlamentare në qark. Dyke, kandidatja e partisë, fitoi fushatën e saj, duke përmbysur një shumicë prej 19,000 të mbajtur nga kandidati i Partisë Konservatore në pushtet, raporton abcnews.al.

Reklama kushtoi pak më shumë se 100 dollarë dhe u shikua nga rreth 6,000 përdorues të Facebook. Ai synonte pothuajse ekskluzivisht ata votues që të dhënat e Facebook sugjeronin se kishin të ngjarë të mbështesnin partinë e Dyke, duke përdorur sistemin kompleks të reklamave të gjigantit të teknologjisë. Reklama iu dërgua një auditori saktësisht bazuar në moshën, kodin postar dhe karakteristikat e njëhershme duke përfshirë “aktivizmin” dhe “çështjet e komunitetit”.

Përpara zgjedhjeve të përgjithshme britanike të vitit të ardhshëm, të cilat sondazhet aktuale sugjerojnë se Partia Laburiste e opozitës është në rrugën e duhur për t’i fituar, këto taktika janë bërë metoda kryesore për nxitjen e mbështetjes.

Sipas konventave politike të Mbretërisë së Bashkuar, votimi pritet para fundit të vitit 2024.

Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar bleu reklama në Facebook duke u kërkuar emigrantëve të paligjshëm të qëndronin larg. Fushata, e cila kushtoi vetëm disa qindra dollarë, synonte njerëzit në Belgjikë dhe Francë.

Fushata mbështetej në shfaqjen e reklamave për përdoruesit e Facebook-ut, të cilët gjigandi i teknologjisë e dinte se ishte i interesuar për fjalë kyçe etnike specifike, si “Premier League afgane” dhe “Muzika e Iranit.”

Efekti ishte të synonte pothuajse ekskluzivisht përdoruesit e mediave sociale nga ato komunitete. Të tilla etnike shënjestrimi potencialisht bie ndesh me rregullat e Metës që ndalojnë reklamat e fokusuara vetëm në racë ose etni.

Meta dhe TikTok kanë krijuar baza të dhënash vullnetare për këto mesazhe me pagesë për të lejuar grupet dhe publikun e gjerë të shohin reklamat e shfaqura në platformat e tyre.

Por partitë politike në mënyrë rutinore kanë dështuar të njoftojnë kompanitë e mediave sociale për shpenzimet e tyre, pavarësisht se u kërkohet ta bëjnë këtë.

Partia Konservatore në pushtet e Britanisë, për shembull, promovoi një “anketë për kafshët shtëpiake” për përdoruesit e mediave sociale, nominalisht për të vlerësuar shqetësimet e tyre rreth rrëmbimit të kafshëve.

Por politika e privatësisë e bashkangjitur sondazhit gjithashtu i lejoi partisë të përdorte adresat e emailit dhe kodet postare të të anketuarve, për shembull, për fushatat e ardhshme, raporton abcnews.al

Në periferi të Londrës, tashmë po zhvillohet një betejë dixhitale për çdo votë.

Në të njëjtën kohë, grupet progresive si 38Degrees, një organizatë jofitimprurëse e aktivizmit politik, shfaqën reklama mbështetëse në mediat sociale që ndiqen ekskluzivisht nga londinezët më të pasur. Ajo fushatë përdori fjalë kyçe të synuara si “barazia e kafshëve” dhe “ambientalizmi”.