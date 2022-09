Është rikthyer furishëm konflikti mes Azerbajxhanit dhe Armenisë pas bombardimeve të mbrëmshme nga azerët në drejtim të tokës armene, si asnjëherë më parë. Reuters raporton për 49 ushtarë armenë të vrarë për shkak të sulmeve azere në Goris, Kapan, Jermuk, Martuni, Artanish dhe Sotk. Ndërkohë nga ana e Azerbajxhanit nuk ka të dhëna për të vdekur, ndërsa Ministria e Mbrojtjes raporton se nuk ka asnjë inkursion të forcave të tyre brenda territorit armen, shkruan abcnews.al

Me herët Azerbajxhani theksoi se kishte sulmuar armenët për shkak se për disa ditë me radhë, forcat e tyre kishin minuar një territor të madh brenda kufirit zyrtar të Azerbajxhanit duke i cilësuar këto veprime si provokime të rënda të marrëveshjes së armëpushimit.

Ndryshe nga lufta e vjeshtës së 2020, Azerbajxhani kësaj radhe ka sulmuar në brendësi të territorit të Armenisë, gjë që nuk kishte ndodhur asnjëherë më parë. Ky fakt i tremb ekspertët e sigurisë së konflikti mund të përshkallëzohet pasi azerët kërkojnë akses direkt në enklvën e Nahçivanit, e cila është e ndarë nga pjesa tjetër e vendit.

Azerbaijani artillery fire on the Armenian town of Jermuk this past hour. Azerbaijan has been conducting a large-scale, unprovoked attack on Armenia for the past 10 hours straight. pic.twitter.com/wQBOowdkWx

— Neil Hauer (@NeilPHauer) September 13, 2022