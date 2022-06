“Negociatat me Serbinë për pranimin në BE duhet të ngrihen menjëherë”, tha deputetja gjermane e FDP-së, Renata Alt.

Ky është reagimi i saj ndaj qëndrimeve për pavarësinë e Kosovës që presidenti Vuçiq ka paraqitur në Kuvendin e Serbisë.

“Vuçiq tregon se nuk i kushton rëndësi normalizimit afatgjatë të marrëdhënieve me fqinjin dhe tonet e ashpra nga Beogradi rënduan gjithashtu situatën tashmë të tensionuar mes dy vendeve”, tha Renata Alt, deputete liberale gjermane (FDP) dhe Bundestag. Kryetarja e Komisionit në një deklaratë me shkrim për të drejtat e njeriut dhe ndihmën humanitare.

“Fakti që Vuçiç po rrit bashkëpunimin me Kremlinin dhe po i reziston sanksioneve ndaj Rusisë është diametralisht i kundërt me politikën e jashtme të BE-së”, tha ajo, duke përfunduar: “Negociatat me Serbinë për pranimin në BE tani duhet të ngrihen menjëherë”.

Duke folur para parlamentit serb të martën (31 maj) pas dhënies së betimit për një mandat të dytë presidencial, Aleksandar Vuçiç tha, ndër të tjera:

“Çfarëdo që t’ju thonë nga Perëndimi, Kosova dhe Metohia do të jetë një temë më e madhe dhe më e rëndësishme. Ata do t’ju thonë se nuk është kështu dhe se Kosova nuk është si shembujt e tjerë në botë. Sa më shumë e përsërisin, aq më shumë i shqetëson”, tha Vuçiq dhe përfundoi: “E di që askush nuk dëshiron ta dëgjojë këtë në Serbi, por ne duhet të jemi të gatshëm për kompromis”.

/e.d