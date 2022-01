Presidenti Ilir Meta ka akuzuar sot për herë të parë Edi Ramën dhe Lulzim Bashën për vrasjen e 4 protestuesve më 21 janar.

“Ata qytetarë i ka vrarë Rama bashkë me Bashën. Unë kam qenë në një emision te Fevziu një natë para dorëheqjes. Në darkë te Fevziu, ai 700 mijëshi ishte montazh sepse ishin letrat. Te Fevziu unë them nuk kam ndërmend të jap dorëheqjen, në mëngjes më bie zilja te shtëpia te Blloku edhe vjen një haber nga miqtë e mi të vjetër edhe të rinj edhe më thotë mua shiko vlerësoje më mirë këtë situatë sepse planifikohen të bëhen vrasje në protestë. Unë nuk mendoja se gjëja do shkonte atyre. Haberin ma sollën miqtë mij matanë Oqeanit. Më thanë ti nuk duhet të jesh në zyrë se do thonë që kjo gjë që ndodhi, ndodhi për arsye se nuk ke dhënë dorëheqjen”, tha Meta në “EuroNews Albania”.

“Bënë një montazh përmes së cilit donin të më largonin nga Berisha, të bëhesha gjoja unë kryeministër ata duke më bërë presion me ato kalamajlliqe, budallalliqe”, u shpreh ai.

g.kosovari