Diellin mund ta shijojmë edhe ditën e sotme. Temperaturat sot janë nga 7-21 gradë celcius në zonat malore. Në zonat e ulëta kemi një rënie të lehtë më temperatura nga 12-26 gradë celcius.

Të premten pasdite kemi një sitem me vranësira që i afrohet brigjeve shqiptare, por reshjet prekin vetëm veriun dhe veri-perëndimin. Pas mesantës reshjet forcohen gradualisht.

Është dita e shtunë qendra e fundjavës me reshje dhe më pak e diela. Dita e shtunë do të regjistrojë gjithashtu edhe një rënie të ndjeshme temperaturash në vend ku do të shënojnë 5-21 gradë celcius.

Bregdeti ditën e sotme mbetet me temperaturat të larta gjatë mëngjesit ku temperaturat janë 14-16 gradë celius dhe maksimumi do të ngjitet deir në 26 gradë celcius. Vranësirat që janë prezente janë tipike paralajmëruese të një fronti atmosferik me reshje.

Meteorologia Tanja Porja tregon se ky nëntor do të jetë plot me surpriza përsa i përket kushteve atmosferike. Ajo lajmëron se reshjet e dëborës priten që në nëntor në territorin shqiptar.

/e.d