Deputeti socialist Erion Braçe thotë se halli i Partisë Demokratike nuk është shtë halli i gjithë qytetarëve shqiptarë.

I ftuar në emisionin ‘Kontrast’ në Report Tv, deputeti socialist, tha se axhendën e parlamentit e ka zënë Sali Berisha me të tijët dhe se debati po mocionin për McGongigal në Kuvend, do të jetë një debat i mbushur me urrejtje, ku do të flitet pa prova e fakte.

‘Ku është opozita? Është javë e rëndësishme për një pjesë të PD-së. Parlamenti po të involvohet për një çështje që nuk ka asnjë lloji interesi për njerëzit zakonshëm. Unë mezi prisja që të Kuvend të trajtohej ligji për detyrimet kontraktore për bujqit. Axhendën e parlamentit e ka zënë Berisha me të tijët. Është një javë e rutinës 33-vjeçare me të njëjtët njerëz. Pas 33 vitesh ka ardhur në limit gjuha që përdoret në Kuvendin e Shqipërisë. Gjuha po deligjitimon parlamentin. Përfaqësuesit duhet të vijnë të diskutojnë për hallet problemet dhe si një institucion ku duhet të ushtrohet kontrolli për qeverisjen e vendit. Ajo gjuhë duhet të kishte ndryshuar me kalimin e viteve me kulture. Për shkak të prezencës së Sali Berisha kjo gjë nuk po ndodh, ndaj duhet të funksionojë rregullorja e Kuvendit që kjo lloj gjuhe të frenohet. Dy grupet duhet të kenë axhendat e tyre. duhet të bashkëjetojnë axhendat atje dhe kush e rregulloren, rregullorja e Kuvendit.

Çmimet janë të tmerrshme. 300 lekë një kg spec, 280 lekë një kg domate. çmimet në Divjakë te serat janë 2 herë më poshtë. Me gjithë koston e lartë atje, nga bujku s’ka produkt që del më shumë se 150-170 lekë për kg. 300 lekë këtu është çmenduri. Ky është një problem shumë i madh. Është një problem me të cilin duhet të merret Kuvendit. Nuk dua t’i zë vendin ministres së Bujqësisë, pro 50% e popullsisë që merren me bujqësi te kenë një zë në Kuvend. Do jetë një seancë e mbushur me urrejtje. Duhet të flasësh me fakte e prova, por atje o hyn për të sharë, por nëse ti hyn në linjën normale me prova dhe fakte, ti je kot. Ti je njeri që s’ke mbrojtur as linjën e partisë asgjë.’- tha Braçe.

/e.d