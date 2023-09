Mediet ndërkombëtare i kanë bërë jehonë përplasjes mes Shqipërisë, kryesuese e Presidencës së Këshillit të Sigurimit, me Rusinë për prezencën e Ukrainës në sesionin e radhës të OKB-së. Videoja është shpërndarë gjerësisht edhe në rrjete sociale. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka shpërndarë një video të “Sky news” me mometin e përplasjes me ambasadorin rus duke mos e fshehur krenarinë për drejtimin që Shqipëria bëri në Këshillin e Sigurimit, në OKB.

“Momenti i djeshëm që gjeti pasqyrim të gjerë në mediat ndërkombëtare dhe u bë viral në rrjetet sociale anembanë; një moment krenarie për Shqipërinë në krye të detyrës nën vështrimin e mbarë botës”, shkruan Rama./m.j