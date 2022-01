Balerini Eltion Merja ka treguar që në hyrjen në Big Brother Vip se ka pasur “inate” të mbartura nga jashtë me Ilir Shaqirin, me të cilin e ka bashkuar profesioni. Debati mes dy banorëve në lidhje me këtë çështje është rikthyer sërish në spektaklin e kësaj mbrëmje. Ata debatuan në lidhje me mënyrën se si balerini zgjodhi ta diskutojë këtë situatë, ndërsa Iliri e ka konsideruar si debat personal dhe jo profesional.

Debati mes Eltonit dhe Ilirit për një audicion të ndodhur 11 vite më parë vijon të diskutohet në Big Brother VIP.

Në këtë ka ndërhyrë edhe Donaldi, i cili zgjodhi të japë mendimin e tij, ndonëse kishte heshtur për këtë cështje.

Arbana: A është kjo një mënyrë për të sulmuar Ilir Shaqirin?

Elton: Për të treguar historinë e jetës, në histori të tjera që kam treguar, ka qenë dhe kjo me Ilirin por nuk jam për inate. E kam arsyetuar dhe në klip që dhe Iliri ka përdorur gjëra që nuk i kam menduar.

Einxhel: I ka përdorur çfarë ka ndodhur këtu brenda, ti erdhe me gjëra nga jashtë.

Elton: E thashë dhe tek klipi për Monikën…

Ilir: Bravo që merr në mbrojtje Monikën se kam përdorur fjalën hipokrizi sepse Monika e këtushme nuk është si Monika jashtë kësaj shtëpie.

Elton: Ilir Shaqiri për mua kur thotë joprofesional…

Ilir:Po profesionisti nuk i thotë profesionisti pse s’më more këtu e aty. Fakti që prezantohesh me një histori prej 11 vitesh, ama nëse thua kam ardhur të kam folur, nuk e mbaj mend fare. Nuk e vej në diskutim fare që ka qenë në audicione, por që kam folur më parë me të, është jashtë dijenisë time.

Donald: Nuk e shfrytëzova këtë situatë siç mund të përdorë Iliri qimen në lavamanin e tualetit dhe se kuptoj sa i ka djegur Ilirit kjo pjesa e të preferuarit kur mund të thoja ai djali nuk gënjen dhe Tokja me aq detaje, do thoja Tokja ka të drejtë. Nëse do ta shohësh si ndërhyj unë, e di si është të kesh nevojë për një dorë dhe besoj se kjo e ka vrarë.

Elton: Kur shoh një distancë, them ka problem me mua apo çfarë. E kam thënë në 30 koreografi, e di që nuk të vret sytë koreografia ime./m.j