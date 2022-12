Ish-anëtari i kryesisë së Partisë Demokratike, Roland Bejko i është përgjigjur me ironi debatit të ashpër në Kuvend të deputetit demorkrat Bardhi dhe kryeministrit.

Të akuzuar gjithnjë nga grupi i Berishës se grupi i Alibeaj bashkëpunon me Ramën, Bejko ka publikuar një status në Facebook ku ironizon pretendimet e grupit të Berishës.

“Mos o Gaz, na hoqe milionat nga duart”, shkruan Bejko me ironi për të nënkuptuar se të gjitha akuzat e kampit tjetër të PD-së, janë të pavërteta.

“Mos o Gaz Bardhi, ç’ na bëre këshu që u zure me Ramën?!

E ke menduar mirë?!

Na prishe pazaret e tenderave, ooo zotëri!

Na hoqe milionat nga duart. Nuk ta kishim borxh këtë.

Mos i përmend me emra oligarkët o njeri, se do na mërzitësh foltoren e na djeg çdo shans bashkimi a bashkëpunimi me ta. Foltorja, këta që përmend ti si oligarkët e Ramës që i akuzon sikur po lobojnë për vota tek opozita për të zgjedhur Dvoranin e zi në Kushtetuese, i quan thjesht biznesmenë të mëdhenj.

Mos e tepëro kështu. Le të jemi të sinqertë me foltoristët tani.

Po ça them dhe unë….?

Ik o i shitur, ik, leri këto lojra duke bërë vet sikur zihesh me Ramën për t’i hedhur hi syve Doktorit, Mulit, Mondit, Agronit, Albanës dhe gjithë ushtrisë së foltoristëve.

Kollaj e hanë ata këtë lojë.

Ooo Gaz-Alibasha, o pengu i Ramës!

Nuk ia hedh dot syrit vigjilent të foltores.

Pa le, e kishe lënë me Ramën të të gjunte dhe më grusht suratit. Po t’u prish skenari mor i shitur.

Nuk e pate këtë privilegj.

Mos aktro kot!”- shkroi Bejko.

/e.d