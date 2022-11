Në Kuvendin e Shqipërisë ka pasur debate të ashpra mes Angron Shehajt dhe Damian Gjiknuri.

Agron Shehaj: Në portin e Durrësit ishte Emar, por në vend të tij shkoi në ishujt Skajman, porti njësoj si inceneratorët, na thatë Emar, por pastaj Alabar, fillimisht me një ofshore, dhe pastaj i thirrët mendjes. Mërtirin tashmë e dinë që ishte një kukull, edhe Alabar është i tillë se përfituesit e vërtetë janë këtu, ju keni kapur çdo pushtet, prandaj nuk i trembeni askujt, i keni bërë llogaritë gabim, mund t’ju duket një moment i zymtë, por s’do dorëzohemi përballë së keqes.

Damian Gjiknuri: Sa herë del ky idioti i dobishëm, mos e zëvendëso këtë foltore për gjykatën e Tiranë, je në gjyq për shpifje. Je rast interesant, se sfidon ligjet e natyrës se si ka mundësi që të jesh i pasur me këtë pamje dhe me ato budalliqe, me ty ngjall besimin si mund të bëhesh i pastër, të kam thënë po qe për ndërtimi shiko ndërtimin tënd të rruga e ambasadës holandeze, se je aty i fshehur. Ik në gjyq dhe më trego sekretin se si një budalla mund të bëhet i pasur.

Agron Shehaj: Je hajdut që di vetëm të shash. Je i poshtër. T ka dalë boja, je një copë hajduti. Ti kontrollon drejtësinë bashkë me Ramën. Hajdut. Qepe. Kam punuar, ti nuk e di se çdo të thotë të punosh.

/a.r