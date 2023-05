Deputeti Kreshnik Çollaku thotë se po puinojnë për ringritjen e PD që sipas tij bëhet forcë qeverisëse përmes 2 kritereve. Çollaku shprehet se njëra ka të bëjë me bashkimin e opozitës ndërsa tjetra me marrëdhëniet e SHBA që s’duhet të jenë të cënuara. Me këtë duket se i jep mesazh Sali Berishës, i cili është i shpallur ‘non grata’.

“Është e qartë që ka qenë rënie për të gjithë opozitën. Mendoj se aftësia jonë për të analizuar pse ndodhi është e lidhur me aftësinë apo jo për t’u ringritur. Nëse lexojmë mirë ringrihemi, në rast se i shmangemi, mundësitë për t’u ringritur janë të pakta. Çdo kush duhet të gjejë pozicionin e vet në këtë ringritje. PD ka 2 komponentë jetikë për të kthyer forcë qeverisëse dhe fituese. E para që demokratët të bashkohen, e dyta që marrëdhëniet me SHBA të jenë të pacenuara”, tha Çollaku.

/s.f