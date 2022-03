Çmimi i gazit në Europë u rrit në nivel rekord gjatë kësaj të hëne.

Njësia e Inteligjencës së Energjisë pranë Bloomberg publikoi tabelën e të dhënave ku reflektohet rritja e menjëhershme e çmimit.

Patricio Alvarez, analist i kësaj njësie shkroi:

“Gazi në Europë thyen rekord për sa i përket çmimit, duke arritur 330 euro për megavat orë, mbi 575 dollarë për fuçi më shumë e naftës ekuivalente, rritur 72% deri më sot, ndërsa frikërat lidhur me uljen e furnizimit me gaz rus shtohen duke parë prespektivën për sanksione të reja që lidhen në mënyrë të veçantë me energjinë”.

Rritja e frikshme pritet të ketë pasoja në faturat e energjisë së mijëra familjeve europiane.