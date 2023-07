Presidenti i 42-të i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bill Clinton, pas vizitës dyditore në Tiranë, thotë se nuk do ta harrojë kurrë, ndërsa një mirënjohje të thellë ka për popullin shqiptar e për kryeministrin Edi Rama. Kjo ishte vizita e parë e Clinton në Tiranë e mesa duket do t’i mbetet gjithmonë në memorien e tij.

Përmes një postimi në ‘Twitter’, ku ka ndarë edhe disa foto nga ceremonia në Tiranë, Clinton shkruan se ka qenë nderi i tij më i madh që ka punuar për të forcuar lidhjet mes Shqipërisë dhe SHBA-së, si edhe për të ndërtuar një botë më të mirë për të gjithë.

“Faleminderit nga zemra Kryeministrit @ediramaal dhe popullit të Shqipërisë për një mbrëmje që nuk do ta harroj kurrë. Ka qenë nderi im të punoj me ju për kaq shumë vite për të forcuar lidhjet e miqësisë midis vendeve tona dhe për të ndërtuar një botë më të mirë për të gjithë”, shkruan Clinton.

Clinton mbërriti në Tiranë ditën e djeshme, 3 korrik 2023. Shqiptarët i dhuruan një pritje të ngrohtë në një ceremoni publike që shënonte vizitën e tij të parë në vend. Kryeministri Rama nderoi Presidentin Clinton me “Yllin e Madh të Mirënjohjes Publike” për kontributin e tij për paqen në rajon. Ai u largua sot (4 korrik 2023) nga vendi ynë duke thënë se kjo vizitë ishte e jashtëzakonshme.

My heartfelt thank you to Prime Minister @ediramaal and the people of Albania for an evening I will never forget. It has been my honor working with you for so many years to strengthen the bonds of friendship between our countries and build a better world for all. pic.twitter.com/Ie15cwkC5r

— Bill Clinton (@BillClinton) July 4, 2023