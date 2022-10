Koreja e Veriut po ngre sërish termometrin diplomatik pasi lëshoi ​​një raketë balistike drejt Detit Lindor, njoftoi Shtabi i Përgjithshëm i Mbrojtjes Kombëtare të Koresë së Jugut.

Më herët u raportua se Pheniani testoi dy raketa lundrimi strategjike me rreze të gjatë, me liderin e vendit Kim Jong-un duke shprehur kënaqësinë për demonstrimin e suksesshëm të aftësisë së forcave të tij të armatosura për të kryer sulme me armë bërthamore, tha agjencia shtetërore e lajmeve të Koresë së Veriut, raporton KCNA.

Lëshimi i raketës shtoi një numër rekord të testeve të armëve këtë vit që kanë rritur tensionet në gadishullin Korean dhe kanë nxitur shqetësimet se Pheniani mund të vazhdojë me testin e tij të parë të armës bërthamore që nga viti 2017 dhe i shtati në përgjithësi.

Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim mbikëqyri personalisht lëshimet e raketave, të cilat u zhvilluan dje të mërkurën. Ata udhëtuan 2,000 kilometra mbi det, tha KCNA, duke shtuar se ata goditën objektivat e tyre, pa dhënë detaje.

Kim Jong Un shprehu “kënaqësinë e tij të madhe” me testet, me qëllim të rritjes së efektivitetit të këtyre armëve në betejë, dhe ato do të “dislokohen në njësitë e Ushtrisë Popullore Koreane (përgjegjëse për përdorimin e) armëve taktike bërthamore”, gjithmonë sipas agjencisë zyrtare të lajmeve të Koresë së Veriut

Pheniani tha në fillim të kësaj jave se testet e tij të fundit raketore po regjistronin shkollat ​​e mesme në përdorimin e armëve “taktike bërthamore”, duke simuluar një sulm bërthamor në Korenë e Jugut.

Kim shprehu “vlerësimin e tij të lartë për aftësitë e larta të reagimit të forcave tona” të ngarkuara me përdorimin e armëve bërthamore, shtoi KCNA. Nisja testuese ishte një tjetër paralajmërim i qartë për “armiqtë” e Phenianit, shtoi ai.

