Duket se ujërat mes çiftit dhe Efit brenda shtëpisë së BBV janë qetësuar.

Pas përqafimit dhe pendesës së Kiarës, radhën e ka patur Luizi.

Ai është shprehur se është i lodhur nga rrugëtimi i tij dhe në këtë mes pret mirëkuptimin e Efit.

Nga ana tjetër ai ka kërkuar që të mos e hapin më vajzat këtë bisedë duke theksuar se ndodhet mes dy zjarreve.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Për Zotin jam lodhur, mendoje pjesën që jam lodhur me kupto.

Efi: Unë e kuptoj por jo kur je më të tjerët ndryshe dhe me mua ndryshe

Luizi: Jo as me të tjerët nuk jam ndryshe. Fakti që unë jam me Kiarën gjithë kohës e bllokon pak. Nuk dua ta hapni atë muhabet të shëmtuar bashkë. Në një farë mënyre edhe po ju mbroj ju edhe veten.

Unë në të dyja krahët ndihem keq, në një kohë që ju dini gjëra që unë nuk i di./m.j