Emigrantët e paligjshëm në Britaninë e Madhe kanë kërcënuar se do të arratisen nëpër rrugë dhe do të jetojnë si të pastrehë në vend që të zhvendosen në një anije me 500 shtretër, sipas një plani të prezantuar së fundmi nga qeveria britanike.

Qeveria konfirmoi planet për të përdorur një njësi mbajtëse lundruese dhe për ta ankoruar atë në Portland Harbor, një destinacion i njohur pushimesh në bregdet, si dhe pranë Bregut Jurassic, i cili është një sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.

Megjithatë një grup emigrantësh sugjeruan se ata do të preferonin të jetonin në kushte të vështira sesa të strehoheshin në anijen, e cila ka dhoma gjumi si dhe një palestër.

Ata i thanë Sky News se kishin frikë se objekti i ankoruar në breg ishte një “mbajtëse” për ata që ishin të destinuar të dërgoheshin në Ruanda./m.j