Presidenti rus Vladimir Putin ka humbur interesin për zgjidhjen diplomatike të luftës që ai filloi në Ukrainë dhe duket se është fokusuar tërësisht në pushtimin e sa më shumë të territorit të Ukrainës, raportoi Financial Times.

Ata iu referuan tre personave për të cilët ai pretendon se janë njohës të mirë të bisedimeve me liderin rus. FT shkruan se Putini mendoi seriozisht të lidhte një marrëveshje paqeje me Ukrainën pasi trupat e tij në fushën e betejës u përballën me një sërë problemesh në fillim të pushtimit, por tani u besoi njerëzve të përfshirë në përpjekjet e negociatave se ai nuk shihte asnjë pikë në arritjen e një marrëveshjeje.

“Putini beson sinqerisht në marrëzitë e transmetuara nga televizioni rus në baza ditore dhe dëshiron një fitore të madhe”, tha një nga tre personat e përmendur për FT.

Megjithëse Moska dhe Kievi ranë dakord për një marrëveshje të mundshme në një takim të delegacioneve të tyre në Stamboll në fund të marsit, bisedimet ngecën pasi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky akuzoi Rusinë për kryerjen e krimeve të luftës kundër civilëve në qytete si Bucha dhe Mariupol.

Menjëherë pas kësaj, Putin tha publikisht se përpjekjet për paqen kishin ngecur, e përkeqësuar më tej nga fundosja nga ana e Ukrainës e kryqëzorit rus “Moskva”, anije komanduese e Flotës së Detit të Zi, për të cilën dy burime të FT thanë se e zemëroi Putinin.

“Kishte shpresa se do të arrihej një marrëveshje. Putini ndryshonte vazhdimisht mendje sepse duhej të gjente një mënyrë për të dalë fitimtar nga kjo luftë, por më pas erdhi lajmi për fundosjen e “Moskva”-s dhe ai nuk donte të firmoste më asgjë, nisur nga fakti se ishte një poshtërim”, shpjegon një burim.

Që në fillim, pala ukrainase dhe zyrtarët perëndimorë kanë dyshuar në preferencën e Putinit për bisedimet e paqes dhe besojnë se ai në fakt po i përdor ato vetëm për të blerë kohë që ushtria e tij të përparojë në front.

Njerëz që njohin bisedën me të pohojnë për FT-në se u duket se ai ka një pamje mjaft të shtrembëruar të gjithë luftës, për të cilën i konsideron përgjegjës gjeneralët e tij dhe narrativën e vendosur nga televizioni shtetëror rus. Në këtë drejtim, ata vënë në dukje faktin se Putini këmbëngul, pavarësisht të gjitha provave për të kundërtën, se trupat ruse në Ukrainë nuk po synojnë objektiva civilë.

Siç dihet, presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan, Presidenti i Këshillit të BE-së Charles Michel dhe oligarku Roman Abramovich kanë vepruar deri më tani si ndërmjetës midis palëve ukrainase dhe ruse në përpjekje për të organizuar një takim midis Putinit dhe Zelensky-t.

Në të njëjtën kohë, delegacionet negociuese, duke u takuar në disa vende të ndryshme që nga fillimi i luftës dhe duke folur në internet pothuajse çdo ditë, kërkuan të binin dakord mbi garancitë e sigurisë që Ukraina do t’i jepte Ukrainës në këmbim të deklarimit të neutralitetit dhe braktisjes së aspiratave të saj për në NATO.

Por të premten, Putin i tha Michel në një bisedë telefonike se bisedimet kishin ngecur, duke akuzuar Ukrainën për “ndërtim të një muri”. Ai shtoi se “kjo nuk është koha e duhur” për një takim me Zelensky-n, pretendon për FT.

Negociatorët shpjeguan se kjo do të thotë se Rusia beson se mund të pushtojë më shumë territor, dhe jo se kjo do të ishte një tregues se nevojitet më shumë kohë për bisedime.

“Putin po bën çmos për të shmangur një takim me Zelensky-n. Ai dëshiron që gjithçka të vendoset përpara se ata të takohen,” tha një person i përfshirë në negociata.

Vetë Zelensky tha të shtunën se donte që bisedimet të vazhdonin, por paralajmëroi se do të ishte e pamundur nëse luftëtarët e fundit ukrainas do të vriteshin në Mariupol ose nëse autoritetet okupuese në rajonin Kherson do të organizonin një referendum për shkëputjen nga rajoni.

Zyrtarët në Kiev kanë frikë se Putini mund të shkojë më tej sesa të pushtojë Donbasin, domethënë se ai mund të përpiqet të pushtojë të gjithë juglindjen e Ukrainës dhe t’i shkëputë plotësisht atij vend daljen në det. Në të njëjtën kohë, megjithëse Kievi është i bindur se ka forcën për të zmbrapsur trupat ruse, pasi Putini hoqi dorë nga plani i tij fillestar për të pushtuar shpejt të gjithë vendin, ekziston frika se Moska mund të përdorë armët taktike bërthamore në rast të vështirësive të mëtejshme në fushën e betejës.

“Zelensky i tha Michelit në një takim në Kiev të mërkurën se opinioni publik ukrainas nuk e mbështet rifillimin e bisedimeve të paqes dhe se rezistenca e armatosur është më popullore sesa të bësh lëshime”, tha një burim për FT.

Në një bisedë telefonike me Zelensky-n të dielën, Erdogan u përpoq ta bindte atë të kthehej në tryezën e bisedimeve, duke i thënë se ishte gati të ofronte ndihmë në këtë drejtim.