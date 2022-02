Dashi

Të sinqertat

Në punë jeni shembull dhe keni aftësinë ti tërhiqni njerëzit si me magnet. Jeni disi pragmatiste. Dëshironi vetëm të udhëtoni me partnerin tuaj. Si armike jeni shumë e keqe prandaj njerëzit mundohen ta mbajnë mirë me ju.

Demi

Keni logjikë të forte

Ju jeni një person praktik. Nuk i merrni seriozisht rreziqet. Nëse ndaheni ose dicka nuk funksionon me lidhjen tuaj e kaloni lehtë, pa stres dhe dëme serioze në sjelljen tuaj.

Binjakët

Aventuriere

Natyra juaj ju bën më të dashur dhe simpatike në sytë e partnerëve. Besoni tek dashuritë platonike. Partnerët e duan kreativitetin tuaj dhe ndjenjën e aventurës, megjithëse pavendosmëria juaj ndonjëherë ju kufizon lumturinë.

Gaforrja

E kripura

Ju kurrë nuk e pranoni kur e keni gabim. Dhe kjo çon në shumicën e problemeve tuaja. Keni një mentalitet disi pesimist dhe kjo nuk është fort e shëndetshme për ju. Ju pëlqejnë lidhjet intensive. Ama reagoni shpejt në situata të caktuara dhe kjo prish marrëdhëniet e mira.

Luanët

E dashura si bonus

Ju jeni një yll dhe e dini këtë gjë. Disponimi juaj magnetik i bën të gjithë të bien në dashuri me ju, shpejtë. Pasi njerëzit të kenë fituar vëmendjen tuaj, ju jeni një nga partneret më besnike dhe më të dashura ndonjëherë.

Virgjëresha

Ajo që përfundon duke bërë gjithë punën

Ju jeni e dashur dhe duke punuar shumë tentoni të arrini pavarësinë. Partnerët e duan ndjeshmërinë dhe pjekurinë tuaj. Mjaft u shqetësuat nëse jeni të mërzitshëm apo spontan në sytë e të tjerëve. Mos jini gjatë gjithë kohës të pasigurtë. Partneri është me ty sepse të do!

Peshorja

Ajo që nuk e di sesa joshëse është

Zgjohu, vajzë! Ndalo të kërkosh falje para partnerëve për vlerat dhe bukurinë që ke. Ndiheni shpesh sikur e keni gabim dhe kjo është e çuditshme. Jeni të pjekura me partnerët tuaj, prandaj mos e shfrytëzoni në drejtim të gjërave të gabuara.

Akrepi

E fuqishmja

Jeni pak skeptike, por kjo vjen sepse nuk doni të gaboni në zgjedhjen e parnerit tuaj. Jeni një person intensiv, ju pëlqen të flisni gjatë gjithë kohës. Partnerët tuaj mendojnë se jeni më e mira në shtrat dhe ju krenoheni me këtë. Shumica e vajzave frikësohen nga ju.

Shigjetari

E lezetshmja

Ti je si një fishekzjarre. I kënaq dhe argëton njërëzit. Partnerit i pëlqejnë shumë këshillat tuaja. Ju jeni super simpatike dhe humori është një nga gjërat më seksi rreth jush. Ti tenton të shohësh më të mirën tek njerëzit.

Bricjapi

E rritura

Ndonjëherë grindeni shpesh, pa asnjë arsye me bazë. Le të themi që zerot janë të rëndësishme për ju. Ju pëlqen të lexoni dhe në pjesën më të madhe të rasteve jeni e përgjegjshme për veprimet që bëni.

Ujori

Të pavarurat

Ju jeni një partnere shumë e dashur, besnike si dreqi. Jeni të mira në shtrat dhe nga ana tjetër nuk ju pëlqejnë fare punët e shtëpisë.

Peshqit

Të ndjeshmet

Oh peshqit e ëmbël dhe të ndjeshëm! Ju jepni shumë dashuri dhe prisni ta merrni mbrapsht gjithashtu. Doni dikë që t’ju vlerësojë për atë çka jeni teksa i bëni të tjerët të ndihen mirë me veten./ b.h