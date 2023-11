Projektbuxheti i vitit të ardhshëm parashikon mbi 7 miliardë euro fonde për shpenzimet publike vitin e ardhshëm.

Nga këto rreth 1.2 miliardë euro janë investime apo 18% e totalit. Shumica e investimeve janë vazhdim, por pritet të ndërmerren dhe një sërë projektesh të reja.

Dy më të rëndësishmet të planifikuara në buxhetin e këtij viti janë ndërtimi i portit tregtar në Porto Romano dhe linja hekurudhore Vorë – Hani i Hotit.

Qeveria ka projektuar 400 milionë euro për ndërtimin e portit, i listuar si projekt me financim të huaj, por burimi është i paspecifikuar.

Ndërkohë për rehabilitimin e linjës hekurudhore janë projektuar Qeveria ka vendosur në buxhet rreth 75 milionë euro, ndërsa janë 380 milionë euro si financim i huaj nga korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor, nga ku një pjesë janë grante.

Ndërkohë do vijojë zgjerimi i rrugës Elbasan- qafë thanë në fazat e tjera, si dhe i rrugës Berat – Ballaban. Është vendosur sistemi i rrugës Qafa Buallit – Martanesh, si dhe rikonstruksioni i rrugës së vjetër Kombinat – Ndroq – Plepa, si dhe rehabilitimi i segmentit të vjetër rrugor Fier – Vlorë.

Ndërkohë ujësjellës kanalizimet marrin gjithashtu një angazhim të rëndësishëm në këtë buxhet me 85 milion euro për vijimin e reformave.

Tre sektorët prioritarë arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja do kenë gjithashtu më shumë investime. Synohet zhvillimi i infrastrukturës shkollore në arsimin parashkollor dhe të mesëm. Qendrat rajonale spitalore do i nënshtrohen një procesi rikonstruksioni dhe sistemi me pajisje të reja mjekësore.

Ndërkohë tek mbrojtja do financohen një sërë projektesh duke filluar nga përmirësimi i kushteve të akomodimit në Bizë, tek blerja e dronëve ushtarakë, kompletimi me sisteme radar dhe mjete të reja transporti. Një vëmendje të shtuar do marrë arsimi ushtarak me rikonstruksione godinash.

Tek projektet me financim të huaj KFË dhe bankat europiane do japin grante dhe kredi për projektin Transporti i gjelbër në Tiranë në vlerën 90 milionë euro. 50 milionë euro kredi për programin Porta e Alpeve nga banka europiane e investimeve, 50 milionë euro për programin Deti Blu nga Banka Botërore. AKSHI merr rreth 40 milionë euro për ndërtimin e laboratorëve SMART në shkolla nga bankat europiane ku 60% janë grant ndërsa pjesa tjetër kredi./tch