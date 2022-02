Kriza e çmimeve pritet të jetë prezente deri në fund të vitit 2022. Gjithçka do të reflektohet në rritjen e kostove për familjet, ndërsa inflacioni do jetë mbi 3%. “Për vitin aktual, ne presim që inflacioni të jetë mbi objektivin 3%, në pasqyrim të niveleve të larta të çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Stabilizimi dhe korrektimi i tyre – i parashikuar të ndodhë gjatë vitit 2022 – do ti hapë rrugë reduktimit të inflacionit drejt objektivit”, sqaron Banka e Shqipërisë.

Sipas Bankës së Shqipërisë, inflacioni do zbresë në 3% në 2023, dhe vetëm atëherë pritet një stabilizim i situatës. Për të bërë të mundur rikthimin e inflacionit në normalitet, banka qendrore thotë se do të reduktohen stimujt mbështetës të politikës monetare dhe se mund të rishikohet në rritje norma bazë e interesit, edhe pse ajo përsëri do të jetë poshtë nivelit 1% deri në 2024.