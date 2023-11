Në Portin e Durrësit është bllokuar një sasi prej 270 tonë oriz, që vinte nga Vietnami. Gjatë kontrollit nga Autoriteti Kombëtar të Ushqimit (AKU), ka rezultuar se orizi ishte me larva.

Ende nuk dihet nëse sasia e orizit në 15 kontejnerë do të kthehet sërish në Vietnam, apo do të asgjësohet.

Pasi AKU ka kryer analizat e nevojshme, ka dërguar mostrat në laborator, ka rezultuar se e gjithë kjo sasi me oriz, ishte me larvë, e cila nuk ishte e pranueshme për t’u hedhur në treg. Kompania ka pretendimet e saj se larvën mund ta hiqte nëpërmjet pastrimit, e më pas do ta hidhnin në treg.

Ky version nuk është pranuar nga AKU, i cili ka dhënë urdhër që 15 kontejnierët të sekuestrohen deri në kryerjen e të gjitha analizave.

/a.r