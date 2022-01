Dy trafikantë droge janë vrarë në Europë gjatë javëve të fundit. Një prej tyre do të ishte dëshmitar në gjyqin kundër bosit të krimit të Ridouan Taghi në Holandë. Taghi është arrestuar në vitin 2019 në Dubai dhe përballet me disa akuza për vrasje, porositjen e tyre nga qelia dhe shpërthimin e një trazire në burg. Mes viktimave është edhe një shqiptar, por mediat e huaja nuk japin detaje nëse ka lidhje me Taghi-n.

Bledar Muça, 39 vjeç, shkruajnë mediat ndërkombëtare, u vra jashtë apartamentit të tij në Belgjikë të shtunën. Ai besohet se ishte krahu i djathtë i dy trafikantëve shqiptarë të drogës. Muça jetonte në Londër me një dokument fals deri në vitin 2020. Vrasja ndodhi një javë pas atentatit ndaj një trafikanti droge nga Utrehti i Holandës.

Ebrahim Buzhu, 52 vjeç, i cili njihej edhe si “Kasapi” u gjet i vdekur me një plumb në kokë në makinën e tij të djegur në Cadiz të Spanjës. Buzhu mendohet se ishte rivali i Taghi-t dhe mësohet se ka dëshmuar kundër tij në polici në vitin 2015. Buzhu do të ishte një dëshmitar shumë i rëndësishëm në këtë gjyq.

Taghi, së bashku me 16 persona të tjerë, ishin pjesë e një grupi kriminal që njihej si “Mocro Mafia”. Taghi u kap në apartamentin e tij luksoz në Dubai dhe është ekstraduar në Holandë për të dalë para drejtësisë. Disa raporte kanë zbuluar se Taghi i ka dhënë një kushëririt të tij avokat planet që ka pasur për t’u arratisur. Mendohet se Taghi do të paguante mercenarë nga Ballkani që ta lironin nga burgu.

Por avokatja kryesore e tij i ka mohuar akuzat.

Policia holandeze ka rritur sigurinë ndaj kryeministrit Mark Rutte për ta mbrojtur si pasojë e frikës për një tentativë sulmi ose rrëmbimi ndaj tij. Masat e sigurisë janë rritur prej kur kreu i qeverisë atje u zotua të pastronte Holandën nga bandat e drogës si pasojë e vrasjes së reporterit Peter De Vries në Korrik 2021.

Vrasja e gazetarit lidhet po me gjyqin e Taghi. De Vries po këshillonte dëshmitarin kyç Nabil Bakkali ndaj bosit të drogës. Taghi dyshohet se ka vrarë vëllain e Bakkali-t.

Zyrtarët në Belgjikë thonë se shumica e kokainës hyn në Antwerp dhe më pas dërgohet në Holandë. Shifrat e fundit tregojnë se shumica e drogës në Europë kontrabandohet nëpërmjet Belgjikës me një qarkullim prej 130 miliard Dollarësh në vit.

