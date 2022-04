Rusia ka propozuar që Bjellorusia të përfshihet në garantuesen e një marrëveshjeje të ardhshme ruso-ukrainase, tha të premten Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov.

“Nuk dua të hyj në detaje të procesit dhe përmbajtjes së negociatave. “Dua të them vetëm se, me kërkesë të palës ukrainase, regjimi i neutralitetit duhet të shoqërohet me garanci për sigurinë e Ukrainës”, citohet të ketë thënë Lavrov nga RIA Novosti.

“Fqinjët e Ukrainës dëshirojnë të shohin të gjitha vendet në kufi me Ukrainën dhe një numër shtetesh të tjera, duke përfshirë anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, në mesin e garantuesve të sigurisë. Ne kemi sugjeruar që Bjellorusia duhet të jetë në mesin e atyre garantuesve”, tha Lavrov.

Lavrov theksoi se aktualisht të gjitha këto çështje, duke përfshirë gamën e plotë të vendeve garantuese, janë duke u koordinuar.

Ai tha gjithashtu se Rusia do të kërkojë të zgjidhë të gjitha çështjet e ngritura në negociatat me Ukrainën, duke shtuar se bisedimet “nuk janë të lehta”.

Ministri i Jashtëm rus tha gjithashtu se negociatat midis delegacioneve ruse dhe ukrainase mund të zhvillohen jo vetëm në Bjellorusi, por edhe në vende të tjera.

“Bjellorusia është një platformë e shkëlqyer për vazhdimin e negociatave, megjithëse gjithçka varet nga marrëveshja e delegacioneve dhe takimet në vende të tjera, nuk përjashtohen”, theksoi ai.

g.kosovari