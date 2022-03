Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan do të flasë me Vladimir Putinin të dielën në telefon, për të diskutuar mbi luftën që ka nisur Moska në Ukrainë.

Lajmi konfirmohet nga zëdhënësi i Presidentit turk, Ibrahim Kalin, shkruan Reuters.

Kalin tha se Turqia ishte gati të ndihmonte në zgjidhjen e krizës.

Kalin u tha gazetarëve në Stamboll se Turqia është ofruar të bëhet vendi i radhës ku do të mbahen bisedimet midis delegacioneve të Ukrainës dhe Rusisë dhe bëri thirrje për një fund të menjëhershëm të luftimeve.

Kalin përsëriti se Turqia nuk mund të ndërpresë lidhjet as me Moskën dhe as me Kievin.

g.kosovari